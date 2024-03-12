珍酒李渡估去年多賺1.3倍

另公司預期，去年經調整非國際財務報告準則淨利潤不低於16億元，即較2022年度經調整非國際財務報告準則淨利潤約12億元增長不少於33.3%。公司解釋，預計淨利潤增長主要是4個白酒品牌的發展推動收入增加，且毛利增加，同時來自A系列優先股，以及就公司的首次公開發售前投資，向Zest Holdings II Pte. Ltd.發行的認股權證約8億元的一次性正面公允值會計調整。

近日，鍾睒睒因娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后逝世而捲入風波。事緣市場流傳鍾睒睒早年是娃哈哈的代理商，因串貨被取消代理商資格，之後模仿娃哈哈成立農夫山泉。為此，農夫山泉官方微博發布一篇名為《鍾睒睒﹕我與宗老二三事》作還擊，鍾指其第一桶金來自布匹生意，而非來自娃哈哈；又指宗慶后生前最痛恨網絡暴力，明言未曾想過對方離世後，網絡上出現大量對鍾本人及公司的詆毀，相信這絕非宗所樂見。