法巴指維達私有作價吸引 倘通過品牌營運維持不變
新加坡金鷹集團從維達國際(00331)大股東Essity GH及前主席李朝旺手上收購72.67%股份，並計劃推動維達私有化。其中，牽頭財務顧問、法國巴黎銀行亞太區環球銀行部收購合併部主管兼董事總經理李杰（Richard Griffths）認為，作價具吸引力，有信心股東會接納私有化建議，提醒股東要約限期為下月2日下午4時。
金鷹提出的私有化要約每股為23.5元，較股份截至2023年12月14日（包括該日）止60個交易日在聯交所所報的平均收市價每股19.24元溢價約22.12%。該股昨日收報23.45元。
要約須獲90%股份接納
法巴亞太區環球銀行部收購合併副總裁陳雨昕指，若要約最終獲90%股份接納，則金鷹便可私有化維達，並撤銷其上市地位；現階段無意對維達的品牌、資產及員工有重大的改變。李杰補充，金鷹集團作為上游的紙漿製造商，熟悉紙製品行業，而維達亦是高知名度的品牌。
金鷹除收購兩名大股東逾七成股份外，目前仍額外持有7.69%維達股份，故總持股將達至80.31%。不過，若金鷹最終未取得90%股份，使私有化失敗，金鷹將如何恢復維達25%公眾持股量時，李杰指現時未有應對方案。
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