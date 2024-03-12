法巴指維達私有作價吸引 倘通過品牌營運維持不變

金鷹提出的私有化要約每股為23.5元，較股份截至2023年12月14日（包括該日）止60個交易日在聯交所所報的平均收市價每股19.24元溢價約22.12%。該股昨日收報23.45元。

要約須獲90%股份接納

法巴亞太區環球銀行部收購合併副總裁陳雨昕指，若要約最終獲90%股份接納，則金鷹便可私有化維達，並撤銷其上市地位；現階段無意對維達的品牌、資產及員工有重大的改變。李杰補充，金鷹集團作為上游的紙漿製造商，熟悉紙製品行業，而維達亦是高知名度的品牌。