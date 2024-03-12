電動車企料3年內整合 15%被收購或破產

研究機構Gartner早前估計，2027年之前，即不消3年時間，純電動車的生產成本將平過體形與結構相似的傳統燃油汽車，主要是車企持續革新設計和生產工序。然而，過去10年成立的電動車相關企業，上至造車，下至充電樁，15%會被收購，甚至破產收場。

車身電池維修費恐漲30% Gartner並非看淡電動車的普及，重申今年全球電動車出貨量增近兩成至1,840萬輛、明年再增近12%至2,060萬輛的預測。中國汽車工業協會昨亦公布與之呼應的數據，內地今年首兩個月新能源車銷量按年增長29.4%至120.7萬輛，對比期內整體汽車銷量按年僅增11.1%至402.6萬輛，顯著跑出，滲透率約30%。

然而，繼之前警告電力供應會成為電動車普及的絆腳石後，Gartner擔心，車身及電池的平均維修成本同樣會在2027年前漲30%，保費恐水漲船高，一旦不幸損毀，直接劏車會更划算，提醒車企不能一味壓低成本，動輒需要換新車會窒礙市場增長。該機構又預測，電動車產業鏈上的企業將「大面積沉沒」，初創公司整合潮快到，理據是很多仰賴外部融資，業務本身「造血能力」乃至抵禦挑戰的能力不足。

不管如何，內地當局對新能源車推動產業升級寄予厚望。國家金融監督管理總局局長李雲澤昨重申一視同仁加強支持民企，又重點提到正研究降低乘用車貸款的首期比例，為當局指導金融機構提振新型及傳統消費的一環，並說將積極支持「新三樣出口」（新能源車、鋰電池及太陽能發電設備）出口及進軍海外，如逐步擴大出口信用保險的覆蓋範圍。