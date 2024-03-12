阿里斥50億振興港影視

阿里大文娛集團董事長兼首席執行官樊路遠認為，港劇、港產片能「走多遠」，取決於業界的視野有多大，對年輕用戶的洞察有多深，強調好作品與好演員是互相成就，未來還需要更多新面孔，追隨時代的腳步，建構新一代的集體記憶，「港味才能薪火相傳」，樂與業界為新人提供發展機會，「拿出好本子、搭建好班子、培養好苗子」，目標「港風吹遍全球」。

事實上，隨着串流平台興起，觀眾的選擇更多元化，影視行業亦面對一定困難。

阿里大文娛旗下影片串流平台優酷副總裁謝穎坦言，以「奈飛（Netflix）」為代表的網劇創作者，為華語影視創作者帶來危機及壓力， 因此，公司不能只做港劇「搬運工」，而是要跟戰略合作夥伴一起破局，把握時下年輕觀眾的審美變化；又形容去年底上映、收視不錯的合拍劇《新聞女王》為「新港劇」樣板。

她指出，優酷用戶覆蓋「60後至00後」，其中「90後及00後」佔約60%，《新聞女王》播出之後，女性用戶增加10個百分點，「00後」用戶提升12個百分點，反映港劇可破圈到新一世代。

至於電影部署方面，阿里影業總裁李捷指出，未來會通過其豐富的電影儲備、資源投入，顯示出公司與本港電影公司創造「港片新輝煌」的信心及決心。另與香港一所大學的電影學院達成5年戰略合作，為20位優秀的青年電影人提供獎學金，相信立足本土、兼具東方審美和國際視野的電影人才，將是其在全球電影市場保持獨特競爭力的關鍵。

擬引入長期現金獎勵員工 在該計劃下，優酷的合作劇集包括與TVB的《新聞女王2》、《黑色月光》、《法證先鋒VI》及《巨塔之後》；邵氏《執法者們》、《風華背後》及《黃金時代》；天下一集團《無懼》；寰亞《家族榮耀之繼承者》、《吸金遊戲》等。至於阿里影業的合作電影包括與天下一集團合作的《守闕者》，內容儲備多元。

另外，外媒引述阿里巴巴的員工備忘錄報道指，自4月起，員工除了股票期權外，還可以得到「長期現金」，旨在提高員工薪酬收入的確定性和流動性，以吸引和留住人才。

阿里影業近月走勢