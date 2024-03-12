摩通：7雄估值相對低 美股早段軟 道指跌237

美國股市今年初的升勢主要受少數大型科技股帶動，特別是包括英偉達、微軟在內的「美股7雄」（Magnificent 7）。不過，摩根大通環球股票策略主管Mislav Matejka表示，目前「美股7雄」相對於標指其他成分股的相對估值，實際上已低過過去5年的平均水平，暗示美股的升勢似乎還未到泡沫的階段。

巴克萊料今年減息3次 Matejka表示，雖然市場對於「7雄」過於強勢的股價表現感到擔憂，但若考慮到這些企業的盈利增長，其相對於大市的估值溢價反而比數年前更低。惟他補充︰「這不代表這些大公司不會受到盈利可能轉差的潛在影響，但相對而言，他們仍可以比傳統周期股表現更好。」

另一投行高盛較早前亦曾發表類似觀點，直言美股集中度雖然偏高，但最當炒的股票估值仍遠未去到2000年科網股泡沫時的水平。

美股周一早段受壓，道指曾跌237點，報38,485點；標指跌32點，報5,091點；以科技股為主的納指跌107點，報15,978點。

展望後市，巴克萊銀行認為上周公布的經濟數據，反映聯儲局的貨幣政策仍在原來的軌道之上。該行推算，聯儲局會在6月開始減息，並且在今年內減息3次；明年則減息4次。唯一最大的分別，是該行此前估計聯儲局可減息次數可能會傾向更少，但這一猜測隨着上周公布的強勁非農就業數據，如今機率已有所下降。

另外，巴克萊資本策略師Anshul Pradhan表示，鑑於美國經濟數據仍然強勁，因此10年期美國國債的孳息率下跌並不合理，結合經濟情況，短線有做淡10年期美債的機會。

Reddit上市冀籌58億 企業消息方面，隨着半導體行業愈來愈受到資本市場的關注，各大晶片公司的高層都增加在媒體上的曝光，亦不時借機踩低對手自抬身價。繼先前英特爾行政總裁蓋爾辛格屢次叫囂聲言快將超越台積電後，作為AI領域晶片「一哥」的英偉達行政總裁黃仁勳，亦同樣語出驚人，直言︰「就算我們競爭對手的晶片是免費的，也依然不夠便宜。」言下之意，很明顯是諷刺指AMD、英特爾等對手的AI晶片「送都無人要」，應該要倒貼買家。

至於即將上市的明星新股Reddit，據報將尋求7.48億美元（約58.3億港元）的集資額，上市估值料為65億美元。