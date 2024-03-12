恒指再升 北水掃30億 信義光能8日漲逾七成

恒指昨日高開62點，報16,416點，已屬全日低位，最多揚272點，惟受制100天線，最終收市報16,587點，收復10天線。國企指數收報5,748點，漲92點或1.63%。恒生科技指數收報3,482點，升96點或2.86%。

展望後市，華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，大市在3月餘下時間仍偏向正面，若企業業績表現有驚喜，有望帶動股價由低位回升，支持大市表現。恒指短期阻力在100天線16,650點，若升穿有望轉勢，50天線16,100點有一定防守力。不過，美國本周將公布通脹數據，對聯儲局減息時間表或有一定啟示，相信將左右大市氣氛。