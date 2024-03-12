監管局：金融風險可控 A股兩連揚 成交逾萬億

國家金融監管總局負責證券業以外的金融監管工作，面對內房和地方債等排山倒海的金融風險，局長李雲澤昨日大派「定心丸」，重申目前內地金融風險總體可控，銀行和保險業運行平穩；當前中國金融安全的基本面穩固，無論對照國際或國內標準，內地金融業主要「體檢指標」都處於「健康區間」。

他續指，銀行業保險業資本和撥備總額逾50萬億元（人民幣‧下同），加上金融穩定保障基金、產業保障基金，可以說內地抵禦風險的「家底」非常殷實。此外，防範處置風險的工具和手段更豐富，有能力維護國家的金融安全。當局亦將牽頭建立監管責任歸屬認領和兜底監管機制。

推動「三資」循環 惟他坦言，現時金融服務實體經濟仍有不少弱項，目前關鍵是推動「資金、資本、資產」三資循環，暢通資金流動過程中的堵點，又透露正研究以金融資產投資公司為平台，擴大股權投資試點範圍，進一步加強對科創企業的支持。

大市方面，深圳創業板指數及深成指自今年2月初以來的低位足足彈升逾兩成，同時滬綜指亦累升13.55%，包括昨日收升0.74%，連升兩個交易日，收報3,068點，為年內收市高位。同時，兩市主板交投更重上萬億元，按日放量增加近17%，而外資透過滬深股通淨買入102.61億元，為連續兩個交易日淨流入。

大摩嗌買 寧德飆14% 深圳創業板昨日升勢尤為凌厲，勁升4.6%，以全日最高位1,890點收市，主要由「一哥」寧德時代單日狂飆14.46%帶挈。

寧德時代昨創逾3年最大漲幅，經深股通錄得外資淨買入16.19億元，全日成交額超過132億元，為2022年8月來單日最多，主因外資投行摩根士丹利上調該企評級至「超配」（Overweight），並列為行業首選，稱因隨着價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的優勢。