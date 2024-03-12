萬科望獲救 內房仍堪憂

背靠深圳國資委、大股東深圳地鐵集團的萬科，已非首次捲入負面債務消息，去年11月便安排逾150間中外金融機構參與交流會，由深鐵高調表示無意減持以穩軍心。而今次有指萬科尋求獲得45億港元的離岸貸款過程中，面臨兩家國有銀行的阻力，包括提供足夠貸款的抵押品作為信用增進，否則需取得監管機構批准，故而最後靠中國監管層出面，方可推進新貸款。