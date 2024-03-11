股市估市：奢侈品市場復甦 宜押注龍頭

港股走勢有轉弱迹象，內地公布今年的經濟增長預測，惟市場似乎未收貨，主因是市場對如何達至5%左右的目標仍未清晰。此外，內地罕見預告發行特別國債，意味暫時仍欠缺正面催化劑，令金融市場偏弱。

數據顯示，安碩MSCI中國指數交易所買賣基金（ETF）在上周三的資金流出，是去年12月22日以來最多，而技術上，恒生指數亦連續4天處於10天線之下，指數對上一次有此情況已是1月份，當時指數由16,100點水平，輾轉跌至14,794點的逾年低位。在上述因素下，恒指以至整體港股的後向實不容掉以輕心。

相對上，美股頻頻破頂，對投資者而言實天地之別。上周美國聯儲局主席鮑威爾在回應參議院銀行委員會的提問時表明，對通脹可維持在2%水平變得更有信心，而當信心更為確切時，降低利率水平是合適的。這令市場憧憬距離減息已經不遠，下半年似乎是合理預期。

普拉達去年業績亮麗 再者，美國包括就業以及消費信貸等數據都表現理想，加上資金似乎已自「美股七雄」擴散至其他股份（平權版標普500指數亦近破頂），美股預料在次季仍會反覆強勢。

期內集團毛利率達80.4%，按年升1.6個百分點，經常性業務之經調整EBIT（除稅及利息前盈利）按年升22.5%，至10.6億歐元。環球奢侈品市場有復甦迹象，此類股份值得持續留意。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）