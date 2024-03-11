簡訊一覽
●雅生活服務(03319)預期在12月底止年度溢利約3.2億至5億元（人民幣‧下同），按年減少最多83%，除了因為業務結構調整之外，由於樓市供求發生重大變化，該企關聯方客戶面臨階段性資金流動性壓力，導致關聯業務結算周期增長，出於謹慎原則，公司就關聯方客戶貿易應收款項進行了計提減值撥備約兩億至3億元。公司將與關聯方客戶保持密切溝通，盡最大努力持續推進貿易應收款回款措施的落實。
●消息指，滙豐控股(00005)阿根廷的業務，獲當地第三大銀行Banco Galicia洽商收購。滙豐控股發言人回應指目前尚未達成協議。
●新世紀醫療(01518)發盈喜，預期去年12月底止年度錄得股東應佔溢利將介乎約8,000萬至一億元人民幣，按年虧轉盈，主要因為業務表現普遍復甦，尤其有關提供兒科服務的業務大幅增長。
●金斯瑞生物(01548)在截至去年12月底止年度收入上升34.17%至8.39億美元，股東應佔虧損為9,547.7萬美元，按年收窄57.91%；每股虧損4.53美分，不派股息。
●香港證監會主席雷添良建議，持續擴大優化現有互聯互通機制，鞏固香港作為連接內地與海外資本市場的橋樑作用，並提出優化境內企業境外上市備案制度，鼓勵擬赴海外市場上市的境內企業同步申請在香港上市。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：