美上月核心CPI料回落 未急於減息

美國本周開始進入夏令時間，美股交易時段即日提前一小時，於香港時間9時半開市，翌日凌晨4時收市。展望本周，市場焦點落在周二公布的2月美國消費物價指數（CPI），料按年升幅為3.1%，與前一個月持平；而撇除能源及食品的核心CPI升幅料回落0.2個百分點，至3.7%。

作為關鍵通脹指標之一，美國的CPI數據一直受到市場關注。富國銀行指出，目前通脹下行的趨勢依然存在，但聯儲局可能仍然需要更多「信心」，待確認通脹真正持久地回落才會作出下一步貨幣政策行動。這一點與聯儲局主席鮑威爾上周的說法一致。

富國估零售銷售反彈 另外，美國的生產物價指數（PPI）以及常被稱為「恐怖數據」的零售銷售均會在周四出爐，後者因為經常出乎市場意料地差，不時引發股市動盪，故亦是值得關注的重點。上月公布的1月零售銷售正正是意外按月下跌0.8%。惟富國銀行認為，該數據不振，一定程度上被誇大，並預估2月數據將會「收復失地」，按月反彈0.8%。

分析指出，2月零售銷售的反彈很可能來自汽車行業，尤其是先前市場披露的數據顯示，汽車銷售於1月下滑之後，於2月明顯反彈。

本周美股業績期已進入尾聲，少數值得關注的消息包括周一收市後放榜的甲骨文公司（Oracle）以及周四收市後放榜的Adobe。

本周環球市場財金焦點