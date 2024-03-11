高盛撐東證指數12個月內破頂

日股近年升勢強勁，日經平均指數早前刷新歷史新高的消息亦引起全球關注，惟要注意的是，反映日股的另一大主要股市指數──以市值加權計算的東證股價指數（TOPIX）實際上仍未突破1989年12月的歷史高位2,884點。不過，投行高盛預測，東證指數有望在未來12個月升至2,900點新高。

事實上，「日經平均指數」中所指的「平均」，是指用股價平均法計算權重。簡而言之，即成分股的每股股價愈高，權重就愈大；同樣的例子還有美國的「道瓊斯工業平均指數」。用股價平均法計算的一大缺點，就是該指數可能會被部分整體市值不高、每股股價卻特別高的個別成分股影響。因此，大多數投資銀行等賣方分析員進行股市研究時，都會用市值權重計算的指數作為參考，比如研究美股就用標準普爾500指數，而日股則用東證指數。

日企每股盈利或增32% 根據高盛策略師Kazunori Tatebe與Bruce Kirk的研究，未來3年日股企業的每股盈利累計增長料達到32%，又指「假如全球製造業周期進一步改善的話，預計盈利會進一步上漲。」高盛亦指出，與過去日本股市的升勢相比，今次升市的「市場集中偏高」，即目前升勢主要仍集中在少數股票，主要贏家包括部分大市值股以及半導體行業相關的股票。

這一點亦反映出日經指數突破歷史高位其後的邏輯。假如日股真的處於一個健康的牛市，很可能會「複製」美股走勢，即在少數股份炒起後，升勢擴至其他中小型股等板塊。考慮到東證上周五收報2,726點，意味日股整體大市尚未「真正」回到經濟泡沫爆破前的高位。

另外，市場正在炒作本月日本央行可能會加息，終結多年來的負利率政策。惟富國銀行的研究報告指出，相信日本央行要到4月才會真正加息，因為尚要一些時間才能確認全國的整體薪酬上漲幅度。