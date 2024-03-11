理財品存續規模續跌 收益6年低

在今年資本新規正式來襲之前，資管新規早於2022年實施，透過力推銀行理財產品向淨值化轉型，不再保本保收益，一舉打破剛性兌付。不過，繼疫情拖慢轉型步伐之後，去年又受累於大市波動，理財行業產品存續規模再次下滑，只有約26.8萬億元（人民幣‧下同），同時截至去年底止累計為投資者創造的收益值，更回落至約6,981億元，創近6年來最差。

理財產品的成績表不似預期，即使去年底止共有存續產品3.98萬個，較年初增加14.86%，持有理財產品的個人及機構投資者總量亦維持增長趨勢，按年增逾17%至近1.14億個，但產品存續規模連續兩年回落，分別少過2021年底的29萬億元、2022年底逾27萬億元，亦跑輸公募基金去年底止資產淨值27.6萬億元，意味「資管一哥」寶座易主，由反超前的公募基金頂上。

業內人士指，2023年下半年銀行理財的低波動穩健產品，漸成穩規模的重要手段，可見銀行及旗下理財子公司已從速應對市場變化，盡可能平滑市場波動對理財產品的衝擊。不過，換來的是理財產品為投資者創造的收益走下坡。其中，去年銀行機構累計為投資者創造收益1,739億元，遠低於2022年底的3,602億元。

疫後保守型客戶佔比增 以2023年各月而言，整體理財產品平均收益率為2.94%，此數據相比2022年的2.09%則有所回升。目前理財市場仍由個人投資者佔主導，經歷疫情的洗禮後，個人客戶的風險承受能力也發生變化。其中，風險偏好為一級（保守型）的客戶佔比增加2.02個百分點，風險偏好為二級（穩健型）的佔比仍是最多，高達33.95%。