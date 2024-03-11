內銀補資本勢掀抽水潮

中工農行擬發TLAC債 涉額達2600億 今年2月農曆新年前，儘管中國人民銀行突襲「放水」降低存款準備金率（降準），以解內銀燃眉之急，但各大型內銀補充資本巨大考驗仍在步步進逼。隨着年初內地銀行資本管理新規正式生效外，國際組織金融穩定理事會（FSB）定下的時間表亦正步入倒數階段，更促使內銀終揭開規模可能高達兩萬億元（人民幣‧下同）的總損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity，TLAC）非資本債券序幕。

業界估最快首季末成事 目前，內地各G-SIB與國際標準接軌的準備工作明顯蓄勢待發，今年1月底以來，3大國有銀行工行、農行及中行的董事會已雷厲風行決議發行新融資工具，合計尋求發行不多於2,600億元TLAC非資本債務工具。

TLAC非資本債為創新債券品種，內地G-SIB為滿足總損失吸收能力要求而發行的、具有吸收損失功能、不屬於商業銀行資本的金融債券。

業內研究人士預計，今年4大行將適量發行新債，上半年完成首宗發行機會率較高，最快甚或在首季末發行。光大證券金融業首席分析師王一峰在研報指，截至2023年第三季底，工、中、農及建行的TLAC風險加權比例分別為14.8%、13.3%、12.6%及13.6%，在不考慮使用豁免規則情況下，大型內銀距離16%的達標要求均有一定潛在缺口。

不過，早於2021年10月，人行及財政部已推行中國版的TLAC管理辦法，表明由存款保險基金管理機構管理的存款保險基金，可計入TLAC。當外部TLAC風險加權比率最低要求為16%時，存款保險基金可計入的規模上限為銀行風險加權資產（RWA）的2.5%。

補達標缺口需持續發行 基於RWA及淨資產成長的合理假設下，王一峰預估，如果存款保險基金可實現1,000億至5,000億元的豁免，4大內銀需淨發行的TLAC非資本債務工具總規模介乎5,000億至1.9萬億元，才得以彌補明年達標缺口。

無論最後豁免情況如何，若進一步考慮2028年初TLAC風險加權比率要求將提升至18%，2025至2028年也需持續發行TLAC非資本債。

中信証券首席經濟學家明明亦指，今年資本新規落地原來可望減輕銀行資本補充壓力，但考慮到銀行淨息差收窄問題，僅靠銀行內生成長及到期資本工具續發，很難完全滿足考核，故需外部力量如發債提供支持。

3大內銀發行TLAC債