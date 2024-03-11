綠葉製藥肺癌創新藥港澳上市

爭取進入藥物名冊 Zepzelca由國際藥廠PharmaMar開發，目前已在16個國家或地區發售，而綠葉製藥則取得該藥在內地、香港及澳門的開發和商業化權利。他指出，該藥在內地尚未上市，現正處於上市審批階段，但已納入優先審評品種名單。不過，由於該藥已在港澳上市，期望能通過「港澳藥械通」政策，進入大灣區市場。

他指，由於藥物剛在港上市，尚未納入醫管局的藥物名冊，現時只限供私人醫院使用，並正與包括醫生、保險公司在內的各方持份者緊密溝通，以期爭取進入藥物名冊。另透露，去年透過「指定患者藥物使用計劃（Named Patient Program）」，為符合條件的患者提供用藥，惟計劃有一定門檻，故用藥人數不算太多。

去年美銷售逾23億 參考香港腫瘤藥物網，每瓶4毫克的Zepzelca售價為10.56萬港元；該藥去年單在美國的銷售額達近3億美元（約23.4億港元）。香港中文大學內科及藥物治療學系榮譽臨床副教授梁廣泉表示，病人每3周注射一針，費用最終會視乎用藥劑量而定。基本上，醫療保險計劃覆蓋癌症新藥，可減輕患者負擔，惟保險公司批核與否，要因應病人的保單覆蓋範圍及保額。