內地CPI半年首回通脹區 難言脫困

中國2月份居民消費價格指數（CPI）半年來首次由負轉正，並重返去年3月的升幅。惟分析指，接下來新春推動的因素消失，若多個行業依舊面臨需求不足的情況下，中國仍難走出通縮陰影。同樣威脅經濟命脈的，還有不斷響警的房企，住建部部長倪虹揚言「該破產的破產」，一錘定音引起民眾對破產房企大範圍欠債問題的憂慮。

不過，中國人民銀行近日已透過社交平台頻繁發表專欄文章維穩，包括昨日連發多文，如強調加速建設中國特色現代金融市場體系，下一步將提升金融市場穩健性與貨幣政策傳導效率等。

正值中方年度重磅會議舉行期間，國統局交出比預期好的亮麗數據，2月CPI按年漲0.7%，一洗連跌4個月的頹勢，不計食品及能源的核心CPI按年更增1.2%，增幅為2022年2月來最大；整體CPI按月升幅擴至1%，核心CPI亦升0.5%。

上月PPI挫2.7% 通縮壓力大 當局承認，因上月新春期間消費需求增加，加上部分地區雨雪天氣影響供給，蔬菜、豬肉、水產和水果價格按月應聲上漲，帶動食品價急升3.3%；長假期出遊和娛樂消費需求大增，帶動機票、交通工具租賃等非食品類價格狂飆逾一成。與去年同期比較，CPI也有長假期錯月的影響，食品類的豬肉價在連降9個月後首次轉升，按年略升0.2%。但首兩個月累計，整體CPI仍按年持平。

由於工廠生產處於傳統淡季，2月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下滑2.7%，按月續減0.2%。因此，有分析指，現時斷定內地物價通縮壓力盡消化，仍屬言之尚早，尤其是外媒特別關注深受房地產行業波動的上游產業鏈物價，能否隨工資增長及消費信心持續恢復。

住建部：房企該破產的破產 為破解房地產發展難題，倪虹提及，促進樓市平穩的治本之策，乃建構房地產發展新模式。防風險方面，倪又指，城市房地產融資協調機制已上報的「白名單」計劃共6,000多個，約82.8%是民企和混合所有制企業的項目，截至2月底，內銀已審批貸款逾2,000億元人民幣。惟他進一步強調，對嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按法治化、市場化原則，該破產的破產，該重組的重組。

人行昨發表文章之一，亦指要防範化解金融風險，如強化金融市場監測預警和處置機制。同時，穩定房地產債券融資，穩健化解城投企業債券風險。

中國居民消費價格指數變幅