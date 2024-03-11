單月3城投公司債瀕交叉違約

目前規模逾16萬億元（人民幣‧下同）的存量城投債當中，涉及交叉保護條款的債券佔4,038筆，規模約2.68萬億元。不過，今年觸發交叉保護條款的城投債風險事件，已一而再敲響債市投資者警鐘，單計1月，已有3家城投公司發行的債券曾因債務逾期，而觸發了交叉保護條款，反映城投債違約掀起的潛在骨牌效應陰影乍現。

西安城投子企化險為夷 以較引人關注的城投公司西安曲江文化為例，旗下子公司西安曲江渼陂湖投資發生兩筆金融機構債務逾期，去年底止金額涉超過9,173萬元，一度觸發境內債券「21渼陂01」交叉違約保護條款。信用評級公司中証鵬元於今年1月對此表示關注，認為若渼陂湖公司債務逾期事項未能及時解決，或對公司再融資造成一定不利影響，且面臨代償相關債務的風險。事隔兩日，逾期債務已取得款項兌付資金，意味着交叉違約條款和提前償還義務將得以豁免，是次城投債可能有火燒連環船的危機，暫且在寬限期內化險為夷。

江蘇涉交叉條款債最多 不過，從區域分布來看，江蘇涉及交叉保護條款的城投債規模最多，達8,248億元。浙江緊隨其後，有約4,775億元，山東則以1,667億元位列第三位。無獨有偶，山東一家城投公司濰坊濱海投資發展及其子企截至去年底逾期債務總額4.79億元，曾觸發境內債「22濰濱01」、「22濰濱02」的交叉保護條款，但中証鵬元在今年1月底的報告中，提及該城投已對相關有息債務逾期情況作出處置，主要通過還款、部分還款並展期等措施，令債務逾期情況得到明顯改善。

龐大地方城投債的信用風險事件先後亮起紅燈，難怪國際信用評等機構穆迪在上月底發表報告指，即使部分城投公司已利用省級政府發行特殊再融資債券，來償還或提前贖回其存量債券，但投資者對此類高危地區城投公司新發行債券的投資意願仍不明朗。穆迪預計，隨着中央政府和地方政府繼續控制城投公司債務帶來的或有負債，2024年城投債發行總額將維持溫和。

外界更留意到，今年首兩個月期間，內地監管構出手終止53筆城投債的發行申請，總額達752億元，均為3年同期新高。同時，城投債借新還舊的淨融資規模轉為負數。中泰証券統計顯示，單計2月，城投債發行規模3,046.18億元，按月減52.16%，按年亦少31.38%；總償還規模為3,047.93億元，按月及按年也挫約46%，意味全月淨融資為負1.75億元。現金流未達預期，或進程延緩造成的資金缺口一旦擴大，城投債兌付壓力將愈見嚴峻。