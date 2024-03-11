特別國債勢連發幾年 緩解地方財政

近月頻頻傳出內地考慮發行的超長期特別國債終浮上水面，繼去年第四季罕有增發的一萬億元（人民幣‧下同）國債之後，從今年開始，中國計劃連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年將先發行一萬億元。

據業界估計，特別國債不會納入財政赤字率，且今年擬安排地方政府專項債僅約3.9萬億元，比去年多1,000億元，可見內地加槓桿取向明顯，但同時緩減地方債風險等債務結構亦為關鍵之一。

內地上周二公布，為有系統地解決強國建設等一些重大項目建設的資金問題，超長期特別國債將於今後連續幾年登場。以不納入中央財政赤字的特別國債計，歷來共有3次，分別是1998年的2,700億元、2007年的1.55萬億元及2020年的一萬億元。去年第四季增發的一萬億元特別國債，則需計入財政赤字，因此並非嚴格意義上的特別國債。今年初外媒曾指，內地考慮發行的萬億元超長期特別國債，發行時間可能在下半年。

上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鍾輝勇認為，超長期特別國債與一般國債的區別，主要是償還期限和用途差異，到期期限有點類似永續債，用途主打中央的重大戰略支出，有助緩解地方財政在重大項目投資方面的資金約束。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，近年來地方政府槓桿率增長較快，相對上，中央政府槓桿率升幅不大，目前仍處於國際偏低水平，疊加舉債成本較低，仍有一定的加槓桿空間。

中央加槓桿規模超去年 內地券商粵開證券則預料，今年內地赤字、專項債與超長期特別國債規模合計8.96萬億元，超過去年赤字與專項債的7.68萬億元，也超過去年赤字、專項債與特別國債總和的8.68萬億元。考慮到上季發行的一萬億元特別國債，將主要在今年使用，反映今年財政實際支出力度將明顯增強。一句話概括今年財政政策，就是力度較大，但更強調優化政策組合和支出效率。

對於連續幾年發行超長期特別國債，粵開證券認為，將有利於擴大總需求，提高內地經濟潛在增長率。同時，超長期國債亦將優化債務結構。因國債相對地方債而言成本更低、周期更長，超長期特別國債既形成了優質資產，更重要的是避免了地方加槓桿導致的風險，為地方財政騰出空間。

傳再多19省可自主化債 據東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，一萬億元超長期特別國債不會納入財政赤字率，能保障基建投資增速持續處於較高水平，對沖房地產業低迷對地方政府財政收支造成的影響，穩定宏觀經濟運作。

內媒報道稱，近期國務院辦公廳擬下發新通知，有關進一步統籌做好地方債風險防範化解工作。繼去年點名12個「高風險」重點省市之後，新一輪擴大地方化債政策的支持範圍，將再多19省份可自主選報轄區內債務負擔重、化債難度高的地區進行風險化解。