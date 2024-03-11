產經

恒指望反彈 首選中特估績優股

當內地政策逐步落實，留意港股會否有受惠股。 當內地政策逐步落實，留意港股會否有受惠股。
當內地政策逐步落實，留意港股會否有受惠股。
雖然恒生指數上周五收市升123點，穩守在16,300點以上，但卻累跌兩周，走勢難言好轉，惟北水連續17日淨流入。凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，恒指在1月22日低位14,794點至上周五已升穿多個重要關口，加上內地政策不斷顯示出谷經濟的決心，令港股投資氣氛好轉，升浪或未完結。
他指出，近期「中特估」之中的中國海洋石油(00883)股價創12年新高，以及理想汽車(02015)上月底公布強勁業績後，股價飆逾20%，顯示投資者都在尋找可吸納股份，短期內都值得投資者繼續留意中特估和績優股。另外，他建議投資者留意當內地政策逐步落實，會否出現受惠股。本周恒指交易區間或落在16,000至17,000點。
不過，有淡友表示，「國家隊」的「托市」任務完結，短期內或需要趁高沽貨獲利。同時，日股、台股等其他市場近期氣氛大好，部分資金或需要轉至其他市場部署，都為港股添壓。
黃金ETF連續9個月走資
業績方面，名創優品(09896)、國泰航空(00293)和新秀麗(01910)將在周二和周三期間派成績表，屆時可一窺零售和旅遊業的恢復情況。大型企業則有周四放榜的太古股份(00019)、太古地產(01972)及友邦保險(01299)等。
近日大升的黃金價格，吸引眾人目光。可是世界黃金協會公布，2月全球黃金交易所買賣基金（ETF）持續流出，且是連續9個月流出，上月全球黃金ETF資產管理總規模（AUM）減少1.8%至2,060億美元，總持倉減少49噸至3,126噸。今年以來，全球黃金ETF累計流出約57億美元，北美地區流出47億美元最多，歐洲地區流出14億美元次之。亞洲地區則連續第12個月實現流入，2月流入約兩億美元。
黃金交易商普遍看漲，其中Tastylive.com期貨與外匯主管Christopher Vecchio表示，沒有迹象表明黃金的趨勢會很快發生變化，目前的策略是逢低買入直至轉勢。
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