拍賣消息：良景未補價每呎2字頭推

政府延長第二市場公屋及居屋的按揭擔保期，帶動市況轉活，銀主亦趁勢放售同類物業。屯門公屋良景邨一個逾400方呎銀主盤，劈價約三成，以112萬元開價拍賣，呎價僅「2字頭」返2016年初水平。

環亞物業拍賣明日將推拍約49項物業，不少為銀主盤，當中除私人住宅外，亦有資助房屋。上述單位為該屋邨良賢樓低層10室，實用面積約441方呎，之前曾開價160萬元，最新劈價48萬元翻拍，呎價僅約2,540元；該單位亦以338萬元已補價自由市場價推拍。今年初該項目一個低層實用面積約443方呎單位，以約150萬元未補價易手，呎價約3,386元。

同場亦推出旺角居屋海富苑A座高層1室迷你單位，實用面積約211方呎，第二市場及自由市場開價分別為160萬元與219萬元，其中未補價市場呎價只有約7,583元。該屋苑一個同面積高層單位以約190萬元轉售。

竹園北邨減13%翻拍 忠誠拍賣本周三緊接推拍約20項物業，包括黃大仙公屋竹園北邨柏園樓中層02室銀主盤，實用面積約443方呎，減價26萬元或約13.1%，於第二市場以172萬元翻拍，呎價約3,883元。同屋邨今年有一個同面積的中層單位以約196.8萬元易手。

場內也推出長沙灣公屋李鄭屋邨仁愛樓低層15室，同為銀主物業，實用面積約358方呎，未補價市場開價124萬元，呎價只有約3,464元。去年該項目一個實用面積約357方呎低層戶，以約255萬元易手，呎價約7143元。