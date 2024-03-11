二手成交：荃中不足兩周賠訂賣貴一成

細價二手樓市火熱，撤辣後再現賠訂重售，荃灣中心一個單位不足兩星期連賣兩轉，做價短時間賣貴30萬元，極速升值逾一成。

浪翠園「九七蟹貨」蝕17% 美聯鍾家豪表示，上述單位為18座中層F室，實用面積約329方呎，上月底曾以288萬元售出，呎價約8,754元。不過，樓市轉旺，單位沽出後仍有買家出價洽購，故該名業主決定賠訂12萬元及兩邊代理佣金，並以318萬元再次沽貨，呎價約9,666元。即使扣除使費，期內多賺約12萬元。

不過，有人歡喜有人愁，樓價始終從高位累跌不少，市場驚現「九七蟹貨」，深井浪翠園移民盤跌破約27年前價位。晉誠地產鄧錦雄指，屋苑4期11座高層B室，實用面積約653方呎，原則套三房設計，以約579萬元售，呎價約8,867元。據悉，原業主1997年以約700萬元購入單位，去年由公司名內轉為家人名持有，現移民沽貨，帳失約121萬元或約17.3%。

撤辣錯失時機，市場蝕讓成交依然常見。美聯樊志聰表示，青衣青怡花園1座低層F室，實用面積約343方呎，兩房間隔有裝修，減價83萬元，獲上車客以385萬元承接，呎價約11,224元。單位2018年7月購入價約565萬元，現貶值約180萬元或約31.9%。

藍籌盤周末交投逾3年高 撤辣後樓價雖未有太大反彈，但交投量有爆炸性增長。中原指，10大屋苑於過去周六、日錄得37宗成交，按周再升約48%，創逾3年同期新高。而對上高位於2021年2月中的周末錄得，當時同錄37宗。

期內以新界上車盤交投最活躍，沙田第一城兩日連錄10宗成交，較上一周增加6宗，並為該盤接近4年以來最旺的一個周末。中原陳廸豪指出，屋苑45座中層B室兩房戶，以448萬元易手，呎價約15,775元，新買家為長線投資者。