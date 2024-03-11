新盤火熱：泰峯傳暫收千八票 超額10倍

新盤市場強勢一時無兩，王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯以低價開盤，成功搶奪市場焦點。市場消息指，項目收票兩日已暫錄逾1,800張入票，按首張價單168伙計，超額近10倍。

該盤於過去周六開始接受認購登記，同日開放示範單位。集團銷售總監陳芷湄表示，項目示範單位及展銷中心參觀情況踴躍，昨日截至下午7時，單日已錄逾9,000人次參觀，兩日累計逾1.7萬人次，當中有不少為家庭客及年輕一族，為配合市場需求，計劃本周初再加推單位。

項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，市民對樓市已恢復信心，即將加推的單位將視乎市場反應，價錢有機會作出調整，預計未來一至兩周開售。因應有不少參觀人士對項目三房戶型感興趣，計劃稍後以招標形式發售三房單位。

資料顯示，首張價單提供開放式至兩房間隔，實用面積278至561方呎。扣除最高23%折扣後，折實價372.7萬至約888.9萬元，呎價約12,979至16,161元，折實平均呎價約14,808元。

Elize Park周四招標14戶 其他發展商亦打鐵趁熱積極推售單位，樂風集團的旺角洗衣街Elize Park，落實於周四起以每日招標截標形式發售14伙，包括項目全數9伙特色戶。

星凱‧堤岸單日沽73伙套8億 新盤成交持續火熱，過去周六、日市場錄逾300宗成交。其中，中洲置業沙田星凱‧堤岸昨單日沽73伙，套現逾8億元。集團營銷策劃總監楊聰永指出，最大手買家斥資3,363.3萬元，購入4個兩房戶作長線投資。

利奧坊•壹隅錄14刁 恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下旺角利奧坊•壹隅昨單日連售14伙，售價由411.76萬至874.54萬元，套現逾9,100萬元。連同北角維峯‧浚匯、西營盤藝里坊‧2號及藝里坊‧1號，該部門昨共售19伙，涉逾1.2億元。

撤辣後大手成交湧現，路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，過去兩日沽13伙，並連續兩日錄內地客「一客兩食」個案，包括昨售出的2B座17樓D室及18樓D室，兩伙售價共逾1,300萬元。