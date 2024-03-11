估價續挫 太古城11個月冧24%

上月20大屋苑六成下滑 得寶跌近4%最傷 政府落實撤辣前樓市氣氛呆滯，樓價跌勢持續。本報統計20個大型屋苑單位，過去一個月有12個估價報跌，並佔11個即約55%續創近5年有紀錄低位。其中，鰂魚涌太古城單位估價接近跌足一年，累挫約24.6%。期內跌幅最大則為得寶花園，估價下調約3.9%。

太古城轉旺 業主反價5% 滙豐銀行網上資料顯示，該批屋苑上月有六成估價回落，當中不少的跌浪持續多時。當中，以上述太古城連跌11個月最長，屋苑順安閣5樓G室，實用面積約580方呎，本月初最新估價約745萬元，較一個月前再跌約17萬元，為有紀錄最低，挫幅約2.2%。若由去年5月開始跌價時計起，至今估價已蒸發約243萬元。

不過，太古城在撤辣後交投氣氛明顯好轉，中原張光耀表示，屋苑於過去周六單日連錄約4宗買賣，包括青松閣低層B室，實用面積約1,132方呎，三房間隔享全海景，1月叫價約1,900萬元放售，減價約132萬元，以約1,768萬元市價售出，呎價約15,618元。

原業主早於1994年以598萬元買入單位，持貨約30年帳面獲利約1,170萬元，升值近兩倍。他指出，屋苑市況轉旺，成交包括兩房及三房戶，部分三房買家為早前沽貨的換樓客。該行趙鴻運又指，過去兩日，該項目共有約5宗成交，本月暫錄約13宗，較2月全月約11宗還多。

美聯吳肇基則指出，該屋苑業主更開始有反價動作，幅度一般約5%水平。而撇除事故單位，屋苑目前入場價約698萬元，單位為鄱陽閣一個低層兩房戶。

南豐新邨降至紀錄新低 至於同區南豐新邨估價走勢亦遜色，該盤2座高層單位，實用面積約516方呎，估價由上月初約659萬元，按月下跌約2.9%至約640萬元，跌勢亦持續10個月，期間累積下跌約137萬元或約17.6%，同樣屬於2019年4月有統計以來低位。

單月跌幅計算，則以上述得寶花園表現最差，項目A座極高層單位，實用面積約282方呎，最新估價報約440萬元，較對上一個月約458萬元減少約18萬元，亦跌至有紀錄最低。

美聯黃家明指出，九龍灣有全新樓盤低價推出，預計會吸去大批購買力。而得寶花園於3月暫錄兩宗買賣，入場價較早前回升約3%，現時約380萬元水平。

映灣園494呎首插穿6球 其次跌勢相對較大為東涌映灣園，該盤3座一個實用面積約494方呎中層戶，單位上月初估價約600萬元，按月下挫約3%，跌至約582萬元，估價首次跌穿「6球」。

其餘8個估價下滑的樓盤，包括沙田中心、紅磡黃埔花園、荔枝角美孚新邨及長沙灣宇晴軒等，跌幅介乎約0.6至2%不等。至於其他屋苑估價則僅為止跌，如沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及牛頭角淘大花園等，最新估價均按月持平。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，銀行估價數據仍未反映撤辣後的市況，雖然仍有個別急於出貨的業主會減價求售，惟整體業主取態已轉趨強硬，相信破底價買賣不會再次出現，料上半年樓價將會平穩向上。

得寶花園極高層單位估價跌至有紀錄新低。 20個主要二手屋苑最新估價