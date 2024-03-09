加密幣金價狂舞 勢挑戰貨幣體系

今年來全球投資市場最矚目的，莫過於黃金及加密貨幣比特幣價格創新高，成為兩大吸金池。事實上，市場開始消化美國下半年將進入加息周期的影響，逐步減持美元資產，部分流入具避險功能的黃金及被喻為「數碼黃金」的比特幣市場。長遠而言，資產代幣化、比特幣作為一種新興的資產類別，去中心化的發展，將挑戰傳統貨幣體系，也會成為全球去美元化的重要推手。

美國比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）1月中旬上市以來，資金持續流入，是本輪比特幣價格破頂而上的一股重要動力，大漲小回的格局，也讓一直在否定加密貨幣價值的投資老手目瞪口呆。

另邊廂，沒有利息回報的黃金價格同步破頂，主要動力來自預期美國減息周期步步進逼，受避險需求帶動，加上美國濫用金融制裁及華府的天量債務難以收科，促使全球央行近年不斷增加黃金儲備，這個超級大戶的購買力為金價帶來支持。

其實，中國是最先發展加密貨幣及區塊鏈領域的市場，華資非但創立了多家舉足輕重的加密貨幣交易所，中國更曾為全球最大的比特幣生產國，整個幣圈由中國公司主導。但隨着2019年中國官方下加密貨幣挖礦禁令，並將之定性為非法金融活動，形勢大變。

及至今年美國監管放行比特幣現貨ETF發行，成功吸引全球資金押注。數據顯示，截至本周四，整體比特幣現貨ETF的總資產淨值達531億美元。可以說，美國已在加密貨幣領域重奪話語權，而其他主要金融市場如南韓、香港等都在積極研究發行比特幣現貨ETF，圖分一杯羹，以鞏固金融市場地位。

如今市場在憧憬，比特幣或會重演2003至2004年首批黃金ETF陸續面世後，黃金市場的大牛市，當年金價由每安士400美元一直升至2011年的1,900美元水平，如今又在迭創新高。除了避險需求外，利用區塊鏈技術推動代幣化黃金發展，將為金市提供新的動能。

美國政府債台高築，經濟競爭力褪色，加上美國肆意作出金融制裁，將美元武器化，令作為全球第一大國際儲備貨幣的美元信用轉差，漸漸形成去美元化的共識，雖然這不可能一步到位，增加多元的非美資產，已從各大央行的儲備變化得到印證。當各大央行財政與貨幣政策愈不明朗，比特幣的全球性、數碼化、去中心化的貨幣體系特質會更受重視。隨着比特幣市場的參與者由個人演變成大型金融機構主導，這種稀缺的商品，價格走勢暫時難以估頂，未來或會被確認為一種新的資產類別。

科技進步，將為全球提供更有效率、更透明、更方便的金融解決方案，央行數碼貨幣、私人數碼貨幣，將成為傳統現金及法定貨幣的可行替代品，從而減少全球對傳統銀行體系及國際交易與儲備中美元的依賴。這股洪流既不能逆轉，只有積極加快創新來應對。尚未有明確央行數碼貨幣發展路向的美國，在重奪加密貨幣市場主導權後，未來將如何拿捏貨幣發展路向，頓成新經濟發展的一大議題。