專家點評：歐股現調整迹象 宜留神

美國聯儲局主席鮑威爾重申，在確信戰勝通脹前，當局不急於減息，雖然今年某個時候開始減息可能是合適之舉，但現在還沒有準備就緒。

聯邦公開市場委員會認為，在確信通脹邁向2%目標前，不應該急於下調利率。減息決定需要經過深思熟慮。由於經濟和勞動力市場強勁，以及加息至今所取得的進展，要踏出減息這一步需要耐心和數據支持。

美股仍具上升空間 眼下整個市場充斥着瘋狂的樂觀情緒，市場價格昂貴但不過分，對於美國股市，仍然存在上升空間。通脹下降進程停滯及圍繞降息時機都令市場感到壓力，不過，債市面臨的壓力大於股市。

歐洲股市方面，科技股跑贏大市，而媒體和汽車板塊表現落後。受圍繞全球經濟增長的樂觀情緒及對人工智能（AI）的狂熱推動，歐洲股市連續4個月上漲，但現在開始出現調整迹象。

市場已忘記俄烏戰爭，而對歐洲經濟活動回升的預期影響，繼續為歐洲股市提供了有吸引力的戰術性風險回報和多元化前景。不過，投資者宜留意中期歐洲基金前景仍具挑戰。

曜熊理財策略董事 馬煒喬