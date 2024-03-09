股市估市：印度股市看俏 外資勢續追捧

印度股市再度創歷史新高，今年內已上升逾2%，帶動相關基金有亮麗表現。2023年SENSEX指數上升兩成，目前當地股市雖處於高水平，但市盈率僅22.5倍，在經濟基本面的支撐下，當地股市估值仍算合理，故後市仍可期待。

去年外資累計淨買入印度股市的金額高達214億美元，為新興市場之冠，推升印度股市站上7萬點大關，更是連續8年呈現升勢。印度在多方面利好基本面支撐下，持續吸引外資青睞，預計當地股市升勢將可以持續。目前外資對印度的持股比重約為18%，未來仍有增持空間。

事實上，去年印度已取代中國成為全球人口最多的國家，享有人口勞動結構的優勢，加上中產動力不斷提升，非常有利當地消費市場。

此外，印度於醫藥的發展也不容忽視，當地已成為全球製藥的大本營。踏入今年，全球各大藥廠已經紛紛提出加價，包括輝瑞及賽諾菲等，將需要提高逾500種在美國的藥品價格。由於藥物價格持續上升及居高不下，而亞洲與全球供應鏈有調整趨勢，相信不少製藥商正考慮在印度尋找承包商，生產用於臨床試驗及早期生產的藥品，以應對生產及臨床試驗的高成本問題。

中美角力最大受惠國 印度是中美角力的最大受惠國，中美於經濟出口及科技發展的角力，已直接影響投資內地與香港股市的取向，不少大型退休基金及機構投資者已將資金轉至其他市場，印度正是最直接受惠的股市。印度基本面持續改善，國家政策也利好經濟及持續吸引外資，相信印度股市仍可期待。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊