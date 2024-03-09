專家樓評：摸貨重現難掀樓市炒風

財政預算案將實施了十多年的樓市辣招全面撤銷，包括取消打擊摸貨炒賣的額外印花稅（SSD），消息一出便引來摸貨重臨的熱話。有人擔心會助長短炒風氣，近日更有大型銀行高調暫停摸貨按揭申請。然而，市場反應可能過敏，相信暫時對於炒風重現毋須過慮。

新盤禁止收樓前改名 不如先了解一下何謂摸貨？摸貨是地產術語，意即是一種炒樓手法，買家以確認人身份（Confirmor）與原業主簽署物業買賣合約後，在成交日期前以高出其購入價，將物業權益轉讓給另一位買家，以達到圖利。

例如，買家以700萬元買入物業，在交易完成前，將這份買賣合約用確認人身份以800萬元賣給另一人，從中就能獲利100萬元。這樣看來好像很容易便能獲利，的而且確，在1997年前樓市高峰期，這類摸貨獲利的交易比比皆是，市場更會出現「摸上摸」的情況，但經歷過亞洲金融風暴後，樓價在短短一年間狂瀉，不少在高位入市摸頂的買家紛紛慘變負資產人士，部分人要撻訂離場，更有人因此傾家蕩產！

不過，現時市況與1997年截然不同，近大半年樓市成交持續低迷，樓價進入調整期，現時樓價已由高峰期回落兩至三成，是否見底暫時仍在摸索中，加上現時外圍經濟環境不明朗，相信此刻從中短炒獲利並不容易。

其次，過往新盤最有條件成為摸貨樂園，一來新盤交樓的變數較低，二來新盤樓花成交期長，三來發展商可能以低於市價促銷，不過根據現時《一手住宅物業銷售條例》，買方在收樓前不能改名（包括加名、甩名或轉名），故此已經能杜絕新盤摸貨的出現。

除此之外，由2010年11月開始實施額外印花稅，即實施了13年，換句話說摸貨交易亦可能停止了13年，其實在摸貨交易中，地產代理、律師樓及銀行都擔當了相當重要的角色，首先地產代理負責為確認人尋找一個低於市價（即有水位）且成交期長的優質物業，而律師樓要確保整個交易流程順暢，特別在時間性方面，稍有不慎便會令交易出現阻滯甚至取消，銀行則要確保其會接受摸貨按揭的申請，令終極買家能成功獲批按揭貸款。

各方缺乏經驗礙交易 觀乎現時狀況，可能有部分人在這十多年間才入職，根本從未接觸過摸貨交易，即使入職已久曾接觸摸貨交易的人，亦未必能在一時三刻可以完全處理，故此各方面都需要時間重新學習及摸索，而現時銀行對於摸貨按揭取態未見積極，這亦會窒礙摸貨交易的出現。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣