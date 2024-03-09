新盤概況：Belgravia Place下周賣97伙
熱銷新盤打鐵趁熱再部署新一輪銷售。恒基地產(00012)的長沙灣Belgravia Place第1期，過去6日已售出約333伙，套現逾17.6億元。項目日前加推，安排下周一發售24伙，緊接最新再落實下周二分別以價單出售68伙及招標賣5伙，合計73伙。
恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，下周二將以價單形式出售的68伙分層標準單位，折實平均呎價約16,712元，折實價由360.81萬至758.34萬元。
CAINE HILL減價推16戶
同系已屆現樓的上環CAINE HILL，昨日上載全新價單6號，提供16伙開放式戶，折實平均呎價約28,588元，較對上一張一年前推出的價單5號，再低約8.5%。
新一批單位實用面積190方呎起，折實價介乎532.61萬至575.79萬元，折實呎價27,036元起。另外會有最多5%的提前成交回贈。
明雋投資客4700萬掃9戶
撤辣後投資者於新盤市場大手掃貨，佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，昨獲資深投資客斥資約4,700萬元掃入9伙。集團營業及市務總監馮倩平指，上述單位實用面積231至260方呎，為開放式至一房戶，成交價485萬至628萬元，呎價20,977元起。她指，新推的「400天先住後付付款計劃」受投資者追捧。
Elize Park一客6食
其他細價樓盤亦見「西餅客」，樂風集團的旺角洗衣街Elize Park，日前接連售出兩層共6個單位，套現逾4,522萬元。集團董事梁鎮峰表示，該批單位由大手客以公司名義購入，包括4個兩房戶及兩個一房戶，實用面積介乎243至341方呎，成交價由逾595萬至逾846萬元。九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園昨亦錄「一客三食」，以逾2,311萬元購入3伙兩房單位。
雲海別墅售7808萬
長實集團(01113)的油塘親海駅以破頂價售出第1座27樓A室三房連天台戶，成交價逾1,500萬元，呎價約20,389元，兩數字相隔一周後再創項目新高。市場消息指，買家為內地客。此外，今明兩日有至少18個樓盤，合共推售近430伙。
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