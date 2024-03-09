新盤概況：Belgravia Place下周賣97伙

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，下周二將以價單形式出售的68伙分層標準單位，折實平均呎價約16,712元，折實價由360.81萬至758.34萬元。

CAINE HILL減價推16戶 同系已屆現樓的上環CAINE HILL，昨日上載全新價單6號，提供16伙開放式戶，折實平均呎價約28,588元，較對上一張一年前推出的價單5號，再低約8.5%。

新一批單位實用面積190方呎起，折實價介乎532.61萬至575.79萬元，折實呎價27,036元起。另外會有最多5%的提前成交回贈。