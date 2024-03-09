新地洗衣街擬建53層商廈

資料顯示，該地盤佔地約12.4萬方呎，前身為水務署大樓及食物環境衞生署辦公室，擬興建的商業大樓會另外提供6層地庫，建築物高度為主水平基準以上320米，為九龍區第二高商廈。項目總樓面約152.4萬方呎，寫字樓及商場分別約120萬方呎及20萬方呎，而5項社區設施佔約5萬方呎，另有逾10萬方呎公眾休憩用地。

投資百億 料2030落成 集團執行董事陳康祺稱，項目將打造為大型綜合商業地標，形容為旺角的「Green Heart」。社區設施分布考慮到使用者需要，如長者鄰舍中心設於3樓與旺角東站連接。車輛出入口由政府原定的1.5組增至4組，並增建行人天橋接駁黑布街。

項目將按照要求保留3棵大榕樹，於地面入口闢設榕樹廣場，目標綠化覆蓋率達至三成。地庫將會避開樹木底部，改為加深其他位置，地庫層將由5層增至6層。他補充，項目總投資額超過100億元，有信心可於2030年落成。

元朗產業用地將招標 此外，發展局公布，元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地，安排下周五招標，截標日期6月28日。項目採「雙信封制」招標，總樓面約173.84萬方呎，當中不少於三成樓面須交予政府以協助有搬遷需要的棕地作業者。