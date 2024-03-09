MOUNT PARKER RESIDENCES特色戶7年狂蝕近5950萬

近年樓價已經累積相當大的跌幅，樓市撤辣亦難以令價格起死回生。鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES錄得料為項目歷來最大額蝕讓個案，有特色戶逾7年狂蝕近5,950萬元。

利嘉閣吳玉蘭稱，上址為項目一個極高層連平台單位，實用面積約2,696方呎，平台約188方呎，四房連雙套房間隔望海景，原以1.38億元放售，已屬蝕讓價，終勁減5,850萬元，以約7,950萬元沽出，呎價約29,488元。原業主2016年以近1.39億元入市，現帳面虧損幅度近43%。

詩禮花園傳7200萬沽 撤辣後市場續現大額豪宅交投，消息指出，南區詩禮花園低層B室單位，實用面積約1,962方呎，市傳以約7,200萬元售出，呎價約36,697元。

相對較為「細價」的港島豪宅，近日亦錄劈價成交。利嘉閣梁國樑稱，跑馬地樂翠台A座中層3室，原則三房連套房間隔，大手減價約310萬元，以約2,240萬元連車位易手，呎價約19,841元。