二手交投全線撻着

荃灣月內飆7.5倍 傳一組客連購8單位 撤辣撻着整體樓市，3月內8個主要住宅區的二手買賣宗數全線攀升，7個地區按月升幅逾倍，荃灣及北區期內分別漲約7.5倍及約5.5倍最顯著。業主趁機「跳船」，馬鞍山迎海‧駿岸兩房單位持貨僅約一年即沽，帳面蝕幅約9%。

荃灣3月暫錄約68宗二手買賣，較2月同期僅「個位數」相比，成交量急升。美聯鍾家豪表示，區內仍有不少細價上車供應，樓價「3字頭」仍有選擇，取消辣招後投資者出動掃貨，市傳更有一組買家，斥資約2,500萬元，購入區內至少8個單位。

海濱花園三房4年輸123萬 交投增多，業主沽貨止蝕。中原李建華稱，同區海濱花園18座中層F室三房戶，實用面積約559方呎，三房間隔，開價550萬元，議價後以545萬元沽出，呎價約9,750元。原業主於2020年9月以668萬元買入，近4年帳面蝕123萬元。

粉嶺及上水的北區本月暫錄約39宗，屬2020年中有紀錄以來同期最多，撤辣後成交都以低價盤為主。世紀21奇豐黎樹森指，粉嶺居屋景盛苑B座低層6室兩房戶，實用面積約438方呎，減價約60萬元，僅以約200萬元未補價第二市場價易手，呎價約4,566元。

東涌21買賣 映灣園單日4刁 東涌二手交投按月增約4.25倍，今月暫錄約21宗買賣。美聯吳楚興稱，全區周三更單日連錄約7宗，旺市情況為近年罕見，而單是映灣園已佔約4宗。

將軍澳二手市月內已錄約88宗買賣，為各區中最旺，按月增幅約3.19倍。中原柯勇指出，日出康城晉海1B座高層D室，實用面積約471方呎，最新以649.8萬元易手，呎價約13,796元，業主持貨接近6年半帳面蝕讓約96.2萬元。

迎海‧駿岸一年即沽 貶72萬 事實上，全面撤辣成業主「逃生門」，馬鞍山本月暫錄約26宗二手買賣。世紀21奇豐莊瑞生表示，迎海‧駿岸6座中層E室，實用面積約496方呎，叫價900萬元，成交價698萬元，呎價約14,073元。原業主去年初才購入，帳面蝕72萬元。

二手樓價繼續回落，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數報144.19點，連跌兩周，按周再挫約0.81%。4區樓價三跌一升，九龍指數按周跌約1.79%，新界西及新界東則分別回落約1.55%及約0.84%。

3月部分地區二手交投情況