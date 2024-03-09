簡訊一覽
●國美零售(00493)預期，去年虧損較2022年度蝕199.56億元（人民幣‧下同）減少45至55%之間，收入按年跌逾90%。截至今年2月29日，集團逾期計息銀行及其他借款（包括應付債券）本金共為192.6億元；涉及的未決訴訟案件共計990宗，涉額共45.4億元，其中銀行及金融機構未決訴訟案件涉及金額共29億元；已有法院判決案件共計922宗，涉額共約130億元；集團被凍結資金共1.14億元。
●舜宇光學(02382)2月手機鏡頭出貨量1.04億件，按年升29.4%，按月升1.1%；車載鏡頭780.5萬件，按年跌1.5%，按月跌35.2%；手機攝像模組5,206.7萬件，按年升72.1%，按月跌16.4%。
●丘鈦科技(01478)披露，今年2月旗下攝像頭模組銷售數量合計2,869.8萬件，按年升7.3%，按月跌28.2%；指紋識別模組銷售數量合計540.9萬件，按年跌25.7%，按月跌54.1%。
●Tom集團(02383)截至去年底止年度蝕2.21億元，較2022年度賺1.42億元由盈轉虧；年內融資成本1.94億元，按年增1.24倍。截至去年底止，公司之負債淨額12.9億元，按年增加39.47%。
●晨訊科技(02000)料去年賺介乎約3.2億至4.2億元，較2022年度蝕約5.09億元轉虧為盈。
●龍源電力(00916)今年2月發電量按年增長9.56%，其中風電增8.81%，火電跌19.69%，其他可再生能源增長191.96%。今年首兩個月累計完成發電量按年增長5.55%。
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