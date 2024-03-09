日股彈 Yen兌港元見5.32算

近期大升的日股本周終於稍為降溫，日經平均指數在連跌3日之後昨反彈90點或0.23%，至39,688點收市，總結全周累跌0.56%。反觀日圓近日強勢，過去5個交易日有4天上升，兌每美元由周初逾150拾級而上，昨日兌約146.82，兌港元約5.325算，主要由於市場預期日本央行本月18至19日會議之後會啟動加息，令日圓趨升。

市場對加息結束負利率樂觀，是因為今年名為「春鬥」的勞資談判傳來喜訊，日本最大勞工組織勞動組合總連合會要求的加薪幅度為30年最高，達5.85%，且是首次要求加多於5%。該會會長芳野友子稱，工會要求考慮到通脹、員工短缺、企業獲利等因素。該會轄下3,726個工會向資方要求平均加薪17,606日圓（約936.5港元），較去年要求多4,268日圓（約227港元）。

據了解，該會的加薪結果會在3月15日公布。大和證券首席市場經濟學家岩下真理表示，如果該連合會加薪初步結果高於4%，日本央行在3月加息便變得有意義，可更容易解釋其政策變化。

1月經常帳錄盈餘 數據方面，日本1月經常帳盈餘4,382億日圓，扭轉去年同期錄赤字20,136億日圓，市場原預期錄赤字3,304億日圓。但1月全日本家庭支出按年下降6.3%，降幅高於市場預期的4.3%和前值2.5%，創2021年2月以來的最大跌幅，同時也是該指標連續第11次下滑。按月比較跌2.1%，同樣不及市場預期的增長0.4%和去年12月的下降0.9%。