Costco上季盈利勝預期

中國人民銀行深圳分行統計，去年單計港人在深圳的「非現金消費總額」便超過86億元人民幣，按年急增約70%，港人在深圳的消費宗數按年增加約2.2倍！港人北上消費成風，其中一個焦點去處，乃美國上市倉儲連鎖超市好市多（Costco）旗下的深圳分店，熱潮也令Costco的業績受關注。該企最新公布截至2月18日止的財政季度業績顯示，調整後每股盈利3.92美元，遠勝市場預期的3.62美元，同店銷售（扣除汽油和匯兌差異）增長5.8%。

Costco上季收入為584.42億美元，按年增長5.74%；其中淨銷售額有573.3億美元，按年升5.7%，會員費收入增8.17%至11.11億美元；純利最新為17.43億美元，按年增18.89%。不過，由於季度收入遜預期，且假日季度營收仍低於市場預期，故其股價在美股周五早段受壓，曾跌5.8%。

美國季內同店銷售增長4.8%，加拿大同店銷售增長9%，另深圳Costco的國際商店增長8.2%，三者均勝預期。

該企上季於全球新增4間門市，其中3間在美國，一間在中國深圳。財務總監Richard Galanti表示，深圳店為該企在中國的第6間門市；美國的3間新分店中，有兩間為Costco商務中心，專門服務餐廳等中小企。

Gap轉賺 毛利率升 另邊廂，美國大型服裝零售集團Gap亦公布第四季業績。截至2月3日止的一季，淨利潤1.85億美元，對上一個財季虧損為2.73億美元。

期內收入42.98億美元，按年升1.29%。其中品牌Old Navy收入按年升5.63%至22.9億美元，為一年多來首度重返增長。同時，該企旗下4大品牌上季平均銷售單價增加，帶動利潤提升。整體而言，Gap上季毛利率升5.3個百分點至38.9%，好過市場估計的36%。