美非農增職多過預期 道指曾升179

美國勞動力市場數據好壞參半，2月非農就業職位增長27.5萬個，多過市場預期的20萬個；惟同月失業率按月增加0.2個百分點至3.9%，差過市場預期的3.7%。至於勞動力參與率維持在62.5%。惟值得留意的是，2月美國居民時薪按年上升4.3%，增幅符合市場預期，亦較前一個月回落0.2個百分點，或預示薪酬通脹壓力繼續緩和。

數據公布後，市場進一步消化6月減息預期。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員估計聯儲局在6月減息的機率接近八成。

美家庭財富去季創新高 受到去年下旬美國股市暴漲的影響，美國於去年第四季家庭淨財富按季大增4.83萬億美元，達到156.21萬億美元的歷史新高。其中，股票資產帶來4.7萬億美元的財富淨增長，債券則帶來0.69萬億美元的淨增長；惟部分遭到房地產的0.593萬億美元淨減少所抵銷。

至於負債方面，家庭債務去年第四季以年率計按季增長2.4%；其中包括信用卡在內的消費信貸增幅為3.3%，按揭貸款增幅為2.1%。家庭未償還債務總額達到19.95萬億美元，連同商業債務21.12萬億美元、聯邦政府及地方政府債務等，截至去年底美國的整體負債規模為73.8萬億美元，按季增加7,855億美元。

美股3大指數周五早段大致靠穩，道指曾升179點，報38,971點；標指升27點，報5,184點；以科技股為主的納指升160點，報16,430點。

Reddit傳下周路演定價 企業消息方面，今年以來最矚目的明星新股、美國網絡討論區Reddit據報將於下周一（18日）開始路演，並於周三（20日）正式定價，目前有傳其定價目標落在每股31至34美元。

展望後市，隨着美國大型科技股的估值飆升，投資者對相關板塊的關注亦與日俱增。瑞聯銀行資產管理聯席行政總裁及集團投資總監Michael Lok表示，考慮到美國科技股2024年每股盈利預期增幅可達16%（比2023年的9%增長），相關板塊股價表現出色似乎也合情合理。考慮到其盈利表現加上美國經濟的強勁背景，「這些因素都支持我們大量配置美國科技股票，並偏好雲計算、軟件和人工智能（AI）相關股票。」

不過，他亦提醒短期市場可能會有獲利回吐的風險，特別是美股的盈利收益率（即每股盈利除以股價）與美國10年期國債孳息率已趨近一致。話雖如此，他看好夏季開始的減息周期將會成為企業盈利的催化劑，故相對於全球其他市場仍看好美股。