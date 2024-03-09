Tesla傳掃比特幣 持倉全球第3多

與SpaceX共揸總值百億 幣價靠穩 加密貨幣圈近期氣氛熾熱之際，有迹象顯示多個大戶亦頻於市場掃貨！區塊鏈數據分析平台Arkham Intelligence最新推算，美國電動車企特斯拉（Tesla）持有的比特幣（Bitcoin）數量有所上升，據報目前約為11,509枚，意味較該企今年1月時披露的9,720枚，還要多出1,789枚。雖然創始人馬斯克未有在社交平台「速回」傳聞，與其一直以來的行徑截然不同，惟消息卻反映加密幣市場獲得資金追捧，乃不爭事實。

據悉，特斯拉持有的比特幣數量，應是僅次於「比特幣大好友」微策略（MicroStrategy）和礦業公司Marathon Digital之後，全球排名第3，惟數據仍未計及馬斯克另一公司，即美國太空探索科技公司SpaceX的持幣量。

Arkham Intelligence統計，SpaceX應持有8,285枚比特幣，換言之兩企合計應持有19,794枚比特幣，若然以比特幣於67,000美元的價位推算，相關資產價值逾13億美元（約101億港元）。

資料顯示，特斯拉曾在2021年售出4,320枚比特幣，之後又在2022年賣了29,160枚比特幣，至2023年比特幣持有量維持在9,720枚。

比特幣價格周五升逾1%，報68,029美元；至於以太幣升幅更為凌厲，升逾4%，報3,982.76美元。截至3月7日，比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）的總資產淨值達531.1億美元（約4,142億港元），掌握了比特幣4.04%的流通量。

CoinDesk在港辦旗艦活動 本港方面，隨着證監會發表首批虛擬資產交易平台名單，開始放行相關交易，加密貨幣數據平台CoinDesk最新亦將旗艦活動「Consensus」，明年移師至香港舉行，是5年以來首次在美國以外的地方進行。

CoinDesk總裁Foster Wright表示，「Consensus」集合加密貨幣、區塊鏈和Web3社區等不同領域，而亞洲作為全球Web3領域的重要市場，香港以數碼資產中心的戰略定位，在港舉行「Consensus」可以延續活動傳統，特別是重視發揮思想領導力，以促進業務增長，相信與會者可以從中學習，並推動業務向全球擴展。

金價又破頂 白銀追落後 至於近期強勢的金價，周五亦再創歷史新高，現貨金每安士曾高見2,185.45美元；現貨白銀則升1.13%，報24.6015美元。

瑞銀在最新報告中指出，黃金強勁上漲揭示了市場看漲預期，如果黃金回調，可能對市場更有益，而白銀望追上黃金升勢。

比特幣近期在高位徘徊