聯合醫務半年少賺63%

銅鑼灣店望4年回本 他表示，上年度公司投放接近一億元開多個新醫療中心，主要是用來購買放射影像等專業機器，折舊一般以7至8年攤銷，另回本期一般定為3至4年，但亦要視乎機器的種類。例如昨日正式開幕的銅鑼灣影像中心，機器以電腦斷層掃描（CT）為核心，加上其他設備總投資額逾3,000萬元；中環的影像中心，則以正電子電腦斷層掃描（PET/CT）為主，總投資額約2,000萬元，上述兩個中心預料回本期為3至4年。可是去年尖沙咀影像中心，因為單單磁力共振掃描（MRI）儀器便需要逾一千萬元，令該中心投資額增至5,000萬元，預料需要4至5年才能回本。

副主席兼聯席行政總裁孫文堅補充，新開的中心通常需要一至兩年讓業務漸上軌道，惟他預期，隨着醫療費用升幅長期高於通脹，以及人口老化等趨勢，市場對醫療影像等預防式醫療需求會漸增。而新開的銅鑼灣中心則與廣安醫院合作，在同一幢商業大廈的同一層，可獲轉介病人之便利，亦有助病人取得一站式的治療。

截至去年底止，集團現金、銀行結餘及存款比6月底增長9.2%至3.17億元。執行董事兼聯席行政總裁郭卓君表示，公司財務穩健，鮮有負債，有能力對外併購，目前正在物色的可併購項目，包括專科醫療和中醫等，以完善公司提供的服務。此外，公司亦與內地一線城市的醫院或醫療集團商討合作，未來或有公布。