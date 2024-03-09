理文造紙全年純利跌11%

化工毛利率急挫 去年，理文造紙總銷售量達654萬噸，產品平均每噸淨利潤為176元；收入249.4億元，按年跌14.51%。其中，包裝紙分部收入199.43億元，跌18.44%，衞生紙分部收入46.82億元，升12.24%。

該企稱，目前集團衞生紙總年產能約110萬噸，將繼續積極因應消費者需求，挖掘衞生紙業務的發展潛力，進一步提高在衞生紙業務的市場份額；又指去年造紙行業下游需求偏弱，加上新增產能集中釋放，造紙業整體表現低於預期，但下半年已逐漸回暖。另一方面，集團已積極推動垂直業務模式，新增製漿產能陸續投產，下半年業績明顯比上半年改善。

另一方面，受售價下跌拖累，去年理文化工收入下跌30.96%至40.5億元；加上高通脹的壓力，化工業務毛利率收窄13.1個百分點至26%；淨利潤率亦按年跌9.8個百分點至9.9%。化工業務營業額約39.81億元，按年跌31%，主要因年內大部分時間旗下主要產品的平均市價受市況疲弱影響而明顯下跌。

物業收入7000萬 物業業務方面，集團於年內再售出47個「昕悅溪」住宅單位，僅餘28個待售單位，商業樓面出租率亦逾八成，主要由「昕悅溪尚家公寓」人才公寓所帶動，期內來自物業業務收入約7,000萬元。

集團表示會積極維持低借貸水平，確保經營利潤不被高利率所蠶食；去年錄匯兌淨虧損近700萬元，主要由於去年下半年人民幣的匯價貶值所致。