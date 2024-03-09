理想今年擬增逾二千充電站

按照規劃，到今年底，該企料將新增2,000多座超級充電站。在高速公路方面，構建九縱九橫高速公路超充網絡，確保70%以上高速主線覆蓋；在城市方面，通過加盟與自建結合，預計實現三線及以上城市核心城區50%覆蓋率。

中國乘聯會數據顯示，2月內地乘用車市場零售109.5萬輛，按年跌21%，按月下降46.2%。其中，2月新能源車市場銷售38.8萬輛，按年降11.6%，按月下降42.1%；新能源乘用車生產達到42.6萬輛，按年跌17.7%，按月降42.3%，主要與春節因素帶來的節前消費時間差異，結合3月的政策細則出台預期有關。