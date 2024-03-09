理想今年擬增逾二千充電站
理想汽車(02015)宣布，截至今年3月1日，已經成功投入使用349座5C超級充電站，充電站連接京津冀、長三角、大灣區和成渝4大經濟帶的核心城市，服務於部分熱門的城際出行以及旅遊路線。
按照規劃，到今年底，該企料將新增2,000多座超級充電站。在高速公路方面，構建九縱九橫高速公路超充網絡，確保70%以上高速主線覆蓋；在城市方面，通過加盟與自建結合，預計實現三線及以上城市核心城區50%覆蓋率。
摩通削蔚來美股目標價
摩根大通發表報告指，蔚來(09866)上季業績未如預期，獲利表現未能達到公司自身的車輛利潤率目標，同時今年首季的交付指引亦低於該行及市場預期，相信公司今年餘下時間的銷量動力將面臨壓力，因為新車型於今年次季推出市場，末季才進行交付，故將其美股目標價由5美元下調至4.8美元，維持「減持」評級。該股在港昨日收報44.65元，升1.82%。
東風預警去年轉蝕40億
此外，東風集團(00489)預期，去年蝕不超過40億元人民幣，按年由盈為虧；同時公司披露今年首兩個月汽車銷量33.1萬輛，按年升約26.2%。
廣汽集團(02238)2月汽車產量及銷量分別為8.47萬輛及9.84萬輛，按年分別跌51.59%及38.96%；首兩月累計產量及銷量按年分別跌20.16%及25.24%。
中國乘聯會數據顯示，2月內地乘用車市場零售109.5萬輛，按年跌21%，按月下降46.2%。其中，2月新能源車市場銷售38.8萬輛，按年降11.6%，按月下降42.1%；新能源乘用車生產達到42.6萬輛，按年跌17.7%，按月降42.3%，主要與春節因素帶來的節前消費時間差異，結合3月的政策細則出台預期有關。
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