恒大清盤人傳任命法律顧問
遭頒令清盤而陷入停牌的中國恒大(03333)，收到聯交所的復牌指引至今超過一周，據報清盤人已聘請3間律師事務所就清盤程序提供諮詢，3間律師事務所包括高偉紳（Clifford Chance）、Tanner De Witt及Karas So，或劍指恒大、管理層及外部顧問可能導致恒大債務違約的不當行為及疏忽證據。
佳兆業清盤聆訊再押後
另一內房同樣多次押後香港清盤呈請聆訊，佳兆業集團(01638)昨公布，去年遭布洛德峰投資顧問向高等法院提出的清盤呈請，已獲高等法院批准由花旗國際替代為呈請人的申請，並下令將清盤呈請押後至4月29日再訊。
針對佳兆業的原清盤呈請，主要有關未償還佳兆業深圳發行的若干人民幣計價公司債券，涉及本金1.7億元人民幣及應計利息。至於花旗國際作為替代呈請人，已獲許可提交及送達一項針對佳兆業的重新修訂呈請書，內容關於該企發行去年到期的10.875厘票據，仍未償還本金7.5億美元及應計利息。因此，原呈請的撤銷申請，經各方同意已被駁回。
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