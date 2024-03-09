恒大清盤人傳任命法律顧問

針對佳兆業的原清盤呈請，主要有關未償還佳兆業深圳發行的若干人民幣計價公司債券，涉及本金1.7億元人民幣及應計利息。至於花旗國際作為替代呈請人，已獲許可提交及送達一項針對佳兆業的重新修訂呈請書，內容關於該企發行去年到期的10.875厘票據，仍未償還本金7.5億美元及應計利息。因此，原呈請的撤銷申請，經各方同意已被駁回。