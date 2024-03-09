產經

恒大清盤人傳任命法律顧問

中國恒大早前遭高等法院頒令清盤而陷入停牌。 中國恒大早前遭高等法院頒令清盤而陷入停牌。
中國恒大早前遭高等法院頒令清盤而陷入停牌。
遭頒令清盤而陷入停牌的中國恒大(03333)，收到聯交所的復牌指引至今超過一周，據報清盤人已聘請3間律師事務所就清盤程序提供諮詢，3間律師事務所包括高偉紳（Clifford Chance）、Tanner De Witt及Karas So，或劍指恒大、管理層及外部顧問可能導致恒大債務違約的不當行為及疏忽證據。
佳兆業清盤聆訊再押後
另一內房同樣多次押後香港清盤呈請聆訊，佳兆業集團(01638)昨公布，去年遭布洛德峰投資顧問向高等法院提出的清盤呈請，已獲高等法院批准由花旗國際替代為呈請人的申請，並下令將清盤呈請押後至4月29日再訊。
針對佳兆業的原清盤呈請，主要有關未償還佳兆業深圳發行的若干人民幣計價公司債券，涉及本金1.7億元人民幣及應計利息。至於花旗國際作為替代呈請人，已獲許可提交及送達一項針對佳兆業的重新修訂呈請書，內容關於該企發行去年到期的10.875厘票據，仍未償還本金7.5億美元及應計利息。因此，原呈請的撤銷申請，經各方同意已被駁回。
越秀禹洲上月銷售插七成
房企欠款長期拖數，大多歸咎於銷情不佳，綜觀2月數據，樓市寒冬未過。世茂集團(00813)今年首兩個月的累計合約銷售總額約43.5億元（人民幣‧下同），按年大跌49.53%，單計2月，只有約22.3億元，亦挫45.74%。禹洲集團(01628)2月合約銷售金額僅錄5.03億元，按年勁跌71.25%；寶龍地產(01238)及金地商置(00535)同月合約銷售額就有11.77億元及11.16億元，按年各少64.53%及67%。
連國資背景的越秀地產(00123)，上月實現38.15億元合約銷售額，也按年降約72.2%。龍湖集團(00960)更發盈警，料去年純利及核心盈利按年均跌約45至50%。
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