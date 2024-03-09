港年內上市申請增至逾30宗

她指出，香港擁有一流的銀行、保險、金融機構，而且具法治完善、簡單稅制、金融系統高效等優勢，整個配套優勢不是一天兩天可以被取代，也不能基於近期股市的短期波動及挑戰，斷言香港不再是國際金融中心，近年港交所的交易所買賣基金（ETF）及衍生產品等業務也有強勁增長。

她又提到，近期港股已出現頗正面信號，港股通在今年首兩個月的交易量顯著提升，日均成交達1,300億元人民幣，個別日子更達1,800億元人民幣，而且錄得資金淨流入。

針對疲弱的新股市場，陳翊庭指，受宏觀經濟、高息環境影響，企業上市須考慮估值、時機等，全球新股市場均具挑戰。年初至今，港交所收到的全新上市申請逾30宗，計及更新申請超過40宗，較去年同期增逾三成，冀下半年息口回落帶動新股活動。

至於上任後的工作計劃，陳指一直積極和高級管理團隊，與各部門計劃全年工作大計，並訂下大方向，包括繼續借助科技，優化營運、豐富產品生態圈，以及發掘更多企業和投資者來港；同時透露目前正分析有關惡劣天氣下交易安排的諮詢回應意見，並與港府、金融管理局和香港證監會緊密合作，冀找出最佳方案。

唐家成傳任港交所主席 另據外媒報道，港府計劃任命香港證監會前主席唐家成，為下任港交所主席。唐家成、港交所發言人拒絕評論消息，政府行政長官辦公室和財政司司長辦公室發言人未能立即發表評論。

陳氏指，相關人事決定是由董事會決定，當時機合適會對外公布。她本人也很期待新主席的任命，及與對方合作，而過去與各董事會成員合作良好，也有給予她工作上的指導，惟未有回應唐氏是否下任人選。