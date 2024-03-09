恒指跌兩周 北水連掃17天
市場憧憬快將踏入減息周期，港股昨日做好，恒生指數反彈123點，惟全周埋單，仍要跌236點，連跌兩個星期，累計挫372點或2.22%。不過，無阻「北水」掃貨，單日淨流入18.77億元，連續17日，累計買入532.99億元。
恒指高開45點，報16,275點，已為全日低位，其後愈升愈有，最多漲259點，惟受制10天線（16,484點），最終收報16,353點，漲0.76%；國企指數收報5,656點，升42點或0.76%。恒生科技指數升26點或0.78%，報3,385點。全日成交連續3日縮水，按日減少11.54%至867.26億元。
美銀掟國指ETF套12億
值得留意的是，聯交所股權變動披露顯示，追蹤國指的交易所買賣基金（ETF）恒生中國企業(02828)周三遭美銀減持，場內以均價56.9823元，賣出2,167.38萬股，套現12.35億元。完成後，持股由6.05%降至1.37%。
港鐵公司(00066)績後被券商削目標價，仍收漲0.59%。花旗直言，現時的息口水平，加上買家缺乏信心，本港住宅樓市短期仍受壓，憧憬發展商改善對港鐵項目入標意欲為時過早，下調其目標價13.2%至23元，維持「沽售」評級。摩根士丹利則予「減持」評級，目標價29元。
另外，香港證監會公布，上季收入按年少8%至5.54億元，支出則增5%至5.31億元，盈餘2,300萬元，按季扭虧，當中主要由於購買物業而將租賃相關的1.12億元撥備一次性回撥。財年首3季仍錄虧損2.01億元，上年度同期虧損為1.75億元。員工人數由一年前的927名增至952名。
港基金淨流入季飆1.8倍
此外，上季在香港註冊成立的基金淨資金流入335億元，按季急升1.79倍；全年淨流入871億元，按年升92.9%。截至去年12月底，914隻在香港註冊成立的基金的管理資產值按年增4.9%。
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