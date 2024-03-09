中興通訊股價漲7% 去年盈利增15%

公司3大主要業務收入在過去一年一升兩跌，綜合地使去年總營業收入增1.05%至1,242.5億元。其中貢獻最大的營運商網絡業務期內營業收入827.58億元，按年增長3.4%，主要由於無線產品、有線產品營業收入增長所帶動。此外，收入結構變動及持續優化成本，令該業務的毛利率按年升2.89個百分點至49.11%。

在該業務下營運商算力網絡方面，公司在報告期內推出了9900X系列數據中心交換機，核心器件已實現全自研，使到公司在內地營運商集採項目的中標份額顯著提升。期內亦獨家承建印尼中國電訊數據中心項目，又發布全球首款5G雲筆電「馭風2」，使公司2023年在內地雲電腦營運商雲終端市場份額佔第一位。

政企業務去年營業收入135.83億元，按年減少7.14%，主要由於內地集成類項目、數據中心和國際市場營業收入減少；毛利率為34.94%，上升9.59個百分點，主要由於持續優化成本。

消費者業務營業收入亦按年減少1.33%至279.08億元，主要由於國際家庭終端、國際手機產品營業收入減少；毛利率為22.26%，升4.5個百分點，主要由於國際家庭資訊終端、手機產品毛利率提升。

研發費用升17% 期內，中興的原材料和工程成本分別減少6.9%和4.34%，至570.73億元和118.37億元。另外，研發費用依然是公司的最大一項的費用投入，去年大增17.07%至252.89億元。董事長李自學在業績報告內表示，公司持續在「連接+算力」技術上進行高強度研發投入，要使底層核心技術持續創新，主力產品競爭力保持業界前列。