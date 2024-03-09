台積電市值破5萬億 台股曾越兩萬創新高

受惠中美晶片戰 代工一哥上月收入締紀錄 人工智能（AI）熱潮之下，半導體產業成為目前全球金融市場最熱門的炒作主題。全球晶圓代工行業「一哥」台積電昨日披露了2月銷售額數據，按年計增幅達11%。作為權重最大的台股，台積電股價收升3.16%，帶動台灣加權指數盤中一度突破20,000點大關，最高曾達20,065點，連續7日刷新盤中新高。與此同時，台灣股市的成交金額達到單日5,713.56億元新台幣，折合約1,422億港元，是香港的1.6倍，整體景氣度跑贏香港。

作為中美晶片戰的得益者，台積電既不愁訂單，更廣獲邀到海外設廠。據台積電昨日披露最新的營運數據，其2月收入達到1,816.48億新台幣，按年增長11.3%，為歷年同月的歷史新高；今年首兩個月合計增幅亦達到9.4%，反映出其業務繼續受AI需求推動，收入仍有不俗的增速。

根據TriOrient Investment研究分析師Dan Nystedt的說法，台積電不止是全球收入最高半導體生產公司，甚至是全球半導體產業中當之無愧的「一哥」。

博通展望保守 股價低開 他解釋指，由於台積電本身不會生產自家品牌晶片，而是為英偉達（Nvidia）、超微半導體（AMD）、蘋果公司（Apple Inc.）等公司代工生產，因此其通常不會在各大晶片廠收入排名（通常以品牌計算）中出現。即使英偉達去年（以歷年而非財政年度計）收入據估算已超越英特爾及三星，卻依然低過台積電。

另他直言︰「台積電現在已是世界上最大的晶片公司，無論是哪種類型。」當然，若從市值角度來看，台積電仍然明顯不及英偉達，「僅僅」是全球第9大市值公司，距離排名第3的英偉達尚有一段距離。

另邊廂，同樣受惠於AI熱潮、市值在半導體產業內排名第3（全球上市公司市值排第11）的無廠半導體公司博通（Broadcom）亦公布一份不俗的業績。博通於截至2月4日止一季收入按年增長34.16%至119.61億美元；按非通用會計準則（Non-GAAP）計算的經調整純利按年升17.19%，達到52.54億美元。

博通維持今個財政年度約500億美元的收入指引，未有為市場帶來驚喜。公司管理層又透露，預計今年AI相關的半導體收入會達到100億美元，其中有70億美元來自兩大客戶的客製化設計訂單。然而，對比起其他半導體公司在AI業務方面的潛力，投資者似乎對於博通AI客戶過度集中，以及相對保守的增長指引感到失望，拖累博通股價早段曾挫4.66%。

事實上，台積電的部分5納米製程生產線，亦有用到在上海科技創板掛牌的中微公司所提供的刻蝕機。換句話說，中芯就算不使用美國的刻蝕機，要改用「國貨」亦沒有難度，只不過無必要特意把原本就能用的外國設備改成國產設備。

內地大基金擬籌資兩千億 為了抗衡美國的技術封鎖，有傳用於推進國產晶片發展的國家集成電路投資基金（又稱大基金）正準備第三期集資，規模超過270億美元（約2,106億港元）。消息指，第三期大基金的資金來源主要是地方政府、地方政府屬下投資機構及國營企業，中央政府只佔少數。

台灣股市近期表現遠好過香港。 台積電股價節節向上 台股近期升勢強勁