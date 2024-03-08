華出口轉型見效 歐美必加大封殺

中國最新公布的出口數據令人眼前一亮，反映在美國與盟友的積極制裁下，反推動中國出口結構加快轉型，深耕非美體系市場的經貿關係，策略漸見成效。當中國不再依靠歐美市場來實現增長，最急的當然是歐美，皆因既未能成功遏制中國崛起，亦加劇貿易壁壘對自身的「回力鏢」衝擊，未來必然會變本加厲封殺中國，但當愈來愈多數據顯示，種種制裁都是徒然，將會見到的結果是，信心與資金逐步回歸中國市場。

內地上月人民幣計價出口按年增長逾一成，以美元計增7%，已扭轉去年全年跌4.6%的頹勢，一則與低基數效應有關，二則確實見到中國在拓展非美體系的經貿關係，以及中國製造業升級改造下，更多高質商品行銷新興甚至是全球市場，反映中國製造業的競爭力，並未有因為美國的打壓而褪色。

事實上，在汽車這門重工業，中國的實力已大大提升，中國製的電動車行銷全球，包括歐美及亞洲與新興市場，關鍵在於性價比高，亦可滿足到新能源應用的需求。故見美國第一大電動車企創始人直言，若不設貿易壁壘，中國車將擊敗全球大多數車企，誠非虛言。

當然，歐美車企一方面加快調整產品結構，以搶回市場佔有率，但始終在產業供應鏈上已被中國有所拋離，只有一方面尋求與中國合作，讓中國車企到當地設廠，以加快技術與產銷交流，二則向政府施壓，以增加中國汽車進口關稅，削弱競爭對手優勢。

對此，中國不是無備而來。近年中國車企改往海外市場建廠，以避過關稅，此舉也能促進海外市場的投資與消費，自然受到歡迎。見到中國第一車企到巴西、匈牙利等地建廠，都是最好例證。同時，中國在深耕非美體系市場，尤其是東盟，已成中國最大出口目的地，2月出口更是自去年4月以來首錄增長，為首季開個好頭，未來將見到更多中國電動車行銷新興市場。

不過，歐美既已放風聲要針對中國電動車出招，制約離不開徵收重稅，這對中國車企而言，也必然造成一定的衝擊。故上月中國的出口數據雖勝預期，但也不要因此而過於樂觀。要有心理準備，針對中國商品出口的保護主義舉措只會多不會少。中國企業一方面要憑實力加快走出去，另一方面要加快拓展多元的出口市場，繼續減少對歐美市場的依賴。且說到底，中國經濟體規模龐大，不能完全依靠外部需求來維持增長，更精準地加強財政與貨幣政策來有力提振內部需求，實不可少。

除了傳統出口業外，圍繞新經濟領域的創新科技自然是中美的較勁場，最新就傳來美國國會積極推進生物科技相關的法案，劍指中國的生科企業，消息令相關中資股大挫。其實，科技發展需要研發、資本、支持實驗與商業化銷售的市場來配合，本來各有所長的中國與美國坐低合作，是推動全球科技發展的絕配。可如今美國不斷朝與華脫鈎推進，既不利全球科技發展，最怕是兩強之爭讓科技發展僅限於一國之利，甚至背離人類利益，則其殃必大！