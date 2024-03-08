板塊剖析：家電以舊換新利板塊發展

中國商務部數據顯示，去年汽車保有量約3.4億輛，而冰箱、洗衣機、空調等主要家電保有量是汽車保有量接近10倍，超過30億台，展現了巨大的更新換代需求與潛力。

早前國務院常務會議審議通過了《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，其中冰箱、洗衣機、空調等日常家用電器的替換，以及讓更多高品質耐用消費品進入人們的生活為重點之一。方案指出，換新執行的標準在於鼓勵低能耗、低排放家電替代原有高耗能、高碳排放的低效家電，實現資源節約、保護環境。

環保節能產品受捧 現今綠色智能家電已隨着環保理念的深入及科技的進步持續發展，環保節能型產品受到消費者歡迎，相信「以舊換新」政策有助於鼓勵消費者更換老舊產品，購買更加環保、節能、高效的新產品，促進家電消費，利好板塊發展。

此外，內地政府工作報告指出，要從增加收入、優化供給、減少限制性措施等方面綜合施策以激發消費潛能。穩定和擴大傳統消費，鼓勵和推動消費品以舊換新，培育壯大新型消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事及國貨「潮品」等新的消費增長點，優化消費環境，出台支持家居、電子產品等消費政策，促進大宗消費穩步回升及生活服務消費加快恢復等。在促進消費穩定增長的總體基調下，相關政策細節亦對家電板塊有利。

同時，家電行業作為製造業的代表與消費領域主力之一，對推動經濟發展有重要作用，亦是內地外貿出海的主力之一。據海關統計等數據，內地家電產品出口規模已突破千億美元，內地企業在全球電視出貨量前5名中佔據3席， 「中國製造」的冰箱及洗衣機全球市場佔比均超過50%，空調更超過80%，出口規模世界第一。

此次政府工作報告亦提出要鞏固外貿外資基本盤，推動外貿質升量穩，相信在政策支持下，內地家電企業出口有望憑藉優勢繼續增長，並連同其他政策支持一同促進行業良性發展。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）