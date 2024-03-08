宏觀視野：氣候變化影響資產回報

為了應付因脫碳、人口結構及去全球化這3個領域的重大轉變（稱為「3D重置」）而持續多時的通脹，各國政策制訂者很可能會將利率維持在較高水平。隨着現金回報上升帶動所有固定收益資產回報，持有股票的風險溢價將會下降。考慮到持有現金及主權債券相對具吸引力，股票投資者或需更加努力，才能戰勝投資股票前景這項挑戰。

另一方面，氣候變化對資產回報的影響並非均等，贏家及輸家分散在不同地區。儘管新興市場回報在納入氣候變化影響後大幅下調，回報預期仍將會高於大多數已發展市場。

3D重置改變通脹形勢 在環球央行政策利率將上調的預期推動下，預期現金回報上升，尤其是已發展經濟體系的現金回報。這是因為政策制訂者會將利率維持在較高水平，以應對持續多時的通脹情況。短期而言，勞動市場緊絀很可能令物價及工資長時間維持高企；中期而言，通脹或會因新冠疫情及3D重置的影響而比想像中更為持久。

相比之下，已略為下調今年環球股票回報預測，主要是新興市場的預期回報疲弱，以及略為下調美國股票前景預測的緣故。此外，背後亦涉及新興市場股息收益率下跌的因素。整體而言，預料今年持有股票的風險溢價，已相對持有主要政府債券市場收窄。因此，股票投資者將需要加把勁。

未來30年，相信投資者（尤其是新興市場股票投資者）仍可透過承擔更多風險及股票投資獲取回報，但經濟去碳化的政策影響將為股市帶來挑戰，選股上早着先機的投資者將有望從中受惠。

脫碳進程決定贏輸家 由於碳定價普遍被視為轉型可再生能源的主要激勵政策，當中涉及的成本將為進行去碳化經濟體系帶來通脹，氣候變化的影響亦將帶來更直接的經濟成本。例如，部分化石燃料儲量只能被擱置，成為「擱淺資產」。

從資產類別的角度來看，預期延遲可再生能源轉型通常意味經濟增長放緩及企業盈利下跌，生產力及股票回報亦將因而下降，並抵銷通脹溢價上升對股票回報帶來的部分利益，並尤為對新興市場股票造成嚴重影響，而新興市場亦會因擱淺資產蒙受更大的潛在損失。整體而言，氣候變化對資產回報的影響不均，既有贏家，亦有輸家。

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