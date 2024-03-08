地產速報一覽

●撤辣後買家「逢細必搶」。中原楊頌堯表示，大埔半新盤嵐山一個9座中層A室，實用面積約196方呎，開放式間隔，望海景，叫價約280萬元，議價後以268萬元易手，呎價約13,673元。資料顯示，同座較低層同室單位，2018年以398萬元登記售出，最新成交價比高位跌價逾32%。

●內地租客持續推動本地租賃市場需求。利嘉閣李嘉輝稱，黃大仙現崇山3B座中層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，一名內地客因小孩來港讀書，又不想租住酒店，遂決定以每月租金1.95萬元租用上址，呎租約37.4元。他續稱，該盤現只有約兩個單位放租，入場月租約2.2萬元。

●核心購物區舖位租金較高峰期仍有距離。消息稱，中環皇后大道中太平行部分地下及地庫，面積共逾7,000方呎，市傳以約60萬元租予國際大型運動品牌，呎租約86元。該項目的舖位高峰期呎租曾逾269元，最新長租約呎租低近七成。