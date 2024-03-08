未補價成交：耀安邨劈40%易手

世紀21奇豐張翠珊表示，上述為耀頌樓高層18室，實用面積約443方呎，望山景，原叫價約350萬元，放盤一年大減約140萬元易手，呎價約4,740元。據悉，原業主早於2000年6月以約20.5萬元購入單位，單位現帳面大幅升值約9.2倍。

將軍澳富康花園再錄成交，世紀21將軍澳魏仕良稱，屋苑4座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔望市景，去年5月叫價約435萬元，減價後獲外區綠表客以約420萬元購入，呎價約8,678元。

市區未補價居屋亦錄減價個案。世紀21家天下黎振傑稱，旺角富榮花園16座高層F室，實用面積約484方呎，兩房設計，去年8月以約500萬元放售，最終減價約44萬元，以約456萬元沽，呎價約9,421元。