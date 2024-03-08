銀主放售九龍城舊樓 市值四千萬

市場有多項銀主物業放盤，其中，原由鄧成波家族持有的九龍城逾半世紀舊樓，被接管人推出市場放售，料市值約4,200萬元。

世邦魏理仕指，該行獲委託以私人協商形式出售上述聯合道25號住宅物業，項目於1955年落成，於車庫以上提供4層、共4個住宅單位，每伙實用面積約966方呎，全幢大廈總建築面積約4,834方呎。項目為獨立地段，地盤面積約1,400方呎。

該公司香港資本市場部資深董事鮑珏鍵稱，準買家購入後可作適度翻新，作共居及宿舍收租之用。項目原先由鄧成波家族持有，曾於2022年中以約9,600萬元放賣。

觀塘工廈意向價5.1億 另外，原由本港連鎖餅店持有的觀塘工廈物業淪為銀主盤。第一太平戴維斯承銀主及接管人命，代理出售觀塘偉業街155號建邦工業大廈全幢，以及偉業街157至159號南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數（不包括3樓），意向價約5.1億元，呎價約4,000元。

兩項目為相連工廈，總地盤面積約17,280方呎，以交吉形式出售。該公司投資部首席資深董事温武忠表示，物業意向價呎價約4,000元，較同街105號全幢工業大廈成交呎價約6,591元為低。